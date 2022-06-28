МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Правительство России внесло сухие молочные детские смеси в перечень импортной продукции, на закупку которой импортеры имеют право взять льготный кредит. Об этом заявили в пресс-службе кабмина. США повысят пошлины на некоторые позиции импорта из России

По сообщению правительства, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня приоритетной импортной продукции, на закупку которой импортеры могут взять льготный кредит. В обновленный перечень вошли сухие молочные смеси для детского питания и другие продукты, такие как орехи, кофе, какао-бобы, джем, фруктовое пюре, консервированные фрукты, лекарства и сельскохозяйственное оборудование.