МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Французский производитель автомобильных шин Michelin передаст местному руководству свой бизнес в России и контроль над операциями в стране к концу 2022 года, сообщает газета Echos со ссылкой на заявление компании.

"Группа вынуждена передать местному руководству свою деятельность в России к концу 2022 года и контроль над своими сервисными и промышленными операциями. Таким образом, Michelin работает над созданием максимально благоприятных условий для своих сотрудников", — цитирует издание заявление Michelin.