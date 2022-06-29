МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Злоумышленники в России с помощью разных схем выманивают данные банковских карт водителей такси и пытаются оформить кредитные услуги на их имя, рассказали РИА Новости в компании по кибербезопасности Angara Security. Центробанк разрешит ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников

"Мошенники различными способами выманивают у водителей такси данные их банковских карт и пытаются взять кредит на их имя", — говорят эксперты. По их данным, злоумышленники делают заказ через официальные приложения, а после связываются с таксистом и предлагают двойную оплату в обмен на данные карты — якобы для перечисления денег. Переводить по номеру телефона отказываются, настаивая именно на данных карты.

Кроме того, мошенники пользуются еще одним способом выманить эту информацию: также оформляют заказ через один из агрегаторов такси и звонят якобы от имени будущего пассажира и умоляют его заехать в магазин — купить продуктов. После получения согласия от водителя также просят продиктовать данные карты для перевода денег на закупку еды, выяснили в компании.

А если на карте, данные которые представил таксист, нет денег – злоумышленники перезванивают и просят дать номер другой карты, добавили в Angara Security.

"Водители рассказывают, что, когда они соглашались на подобные просьбы и делились данными своих карт, им начинали приходить push-уведомления и смс-сообщения от банков с текстом "вам отказано в выдаче кредитной карты". Таким образом мошенники, не обнаружив денежных средств на карте, пытаются оформить кредит на ее владельца", — рассказала эксперт Angara Security по защите бренда Вера Коленикова.

По данным компании, некоторые водители обращаются в службу поддержки агрегатора такси, чтобы те связались с человеком, который создал заказ. Обычно это заканчивается тем, что "автор" заказа оказывается не в курсе и утверждает, что вообще не вызывал такси, выяснили эксперты.