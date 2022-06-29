МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших мировых розничных сетей по торговле одеждой Hennes & Mauritz (H&M) в первом полугодии 2021-2022 финансового года, завершившегося 31 мая, выросла в 2,3 раза и составила 3,899 миллиарда шведских крон (387,9 миллиона долларов), говорится в сообщении компании. Чистая прибыль Nike выросла по итогам финансового года

В пересчете на одну акцию прибыль H&M составила 2,36 кроны (0,23 доллара) против 1,03 кроны (0,1 доллара) в аналогичном периоде годом ранее. Выручка выросла на 20% — до 103,67 миллиарда крон (10,05 миллиарда долларов).

Во втором квартале текущего финансового года прибыль H&M составила 3,682 миллиарда крон (355,3 миллиона долларов), увеличившись в 1,3 раза в годовом выражении. В пересчете на акцию прибыль H&M составила 2,22 кроны (0,22 доллара) против в 1,67 кроны (0,16 доллара) год назад. Выручка компании выросла в 1,1 раза — до 54,504 миллиарда крон (5,42 миллиарда долларов).

Как сообщалось ранее, группа приостановила все продажи в России, Белоруссии и на Украине, что повлекло закрытие 185 магазинов.

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие. Сеть компании насчитывает около 4,7 тысячи магазинов на 75 мировых рынках, штат сотрудников — около 107 тысяч человек.