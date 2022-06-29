МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Шведская инжиниринговая компания Sandvik решила полностью прекратить свою деятельность в России. Владелец Guinness и Baileys уходит с российского рынка

Sandvik, специализирующаяся на резке металлов, горнодобывающей промышленности и строительстве, приняла решение свернуть деятельность в России, отмечается в заявлении компании.

Компания также подчеркнула, что, сворачивая бизнес в России, стремится действовать ответственно по отношению к своим сотрудникам и соблюдать действующие нормативные акты и санкции.