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https://1prime.ru/business/20220629/837326845.html
Шведская Sandvik уходит с российского рынка
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Шведская инжиниринговая компания Sandvik решила полностью прекратить свою деятельность в России. Sandvik, специализирующаяся на резке металлов, горнодобывающей промышленности и... ПРАЙМ, 29.06.2022
бизнес, новости, швеция, россия, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Шведская инжиниринговая компания Sandvik решила полностью прекратить свою деятельность в России.
Sandvik, специализирующаяся на резке металлов, горнодобывающей промышленности и строительстве, приняла решение свернуть деятельность в России, отмечается в заявлении компании.
Компания также подчеркнула, что, сворачивая бизнес в России, стремится действовать ответственно по отношению к своим сотрудникам и соблюдать действующие нормативные акты и санкции.