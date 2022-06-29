МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Социальная сеть Snapchat представила платную подписку для своих пользователей, предоставляющую дополнительные функции, говорится в пресс-релизе компании Snap, развивающей платформу. Власти Швейцарии готовятся к возможному дефициту газа зимой

"Сегодня мы запускаем Snapchat+ — набор эксклюзивных, экспериментальных и предварительных функций, доступных в Snapchat", — говорится в сообщении.

Стоимость подписки составит 3,99 доллара в месяц. С момента запуска Snapchat+ будет доступна для пользователей из США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Австралии, Новой Зеландии, Саудовской Аравии и ОАЭ. В дальнейшем планируется расширять этот список стран.

Компания Snap была основана в 2011 году, ее штаб-квартира находится в Санта-Монике. Ранее Snap прогнозировала, что может не достичь прогнозных квартальных показателей прибыли и выручки из-за ухудшения макроэкономических тенденций.