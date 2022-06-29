МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Фармацевтическая отрасль России в мае произвела лекарственных средств на 29,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Росстат. Выпуск бензина в России в мае вырос по сравнению с апрелем на 3%

"Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в мае 2022 года вырос на 29,4% по сравнению с маем 2021 года, но сократился на 19,5% по сравнению с апрелем 2022 года. В целом за первые пять месяцев 2022 года производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, увеличилось на 28,4% по сравнению с январем-маем 2021 года", — говорится в сообщении статистического ведомства

В стоимостном выражении лекарственных препаратов в мае изготовлено на 45,65 миллиарда рублей, что на 34,0% больше, чем в мае 2021 года, но на 21,4% меньше, чем в апреле 2022 года. За январь-май рост производства лекарственных препаратов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 29,5%, изготовлено продукции на 275 миллиарда рублей.

В свою очередь, выпуск сывороток и вакцин изготовлено — 1,36 миллиарда доз, что больше показателей мая 2021 года и апреля 2022 года на 46,5% и на 8,2% соответственно. "Выпуск в ампулах составил 640 тысяч штук, что в 5,2 раза выше, чем в мае 2021 года, и на 11,2% больше, чем в апреле 2022 года", — пояснили в ведомстве. За январь-май 2022 года производство сывороток и вакцин в дозах выросло на 21,3%, а в ампулах – на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

За первые пять месяцев 2022 года фармацевтических субстанций произведено на 34,7% больше, чем за январь-май 2021 года. "Производство фармацевтических субстанций выросло на 28,6% по сравнению с маем 2021 года, по сравнению с апрелем 2022 года – на 1,0%", — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что производство витаминов, провитаминов и их производных составило 57,5 тонн, что на 29,9% больше, чем в мае прошлого года и на 23,4% больше, чем в апреле 2022 года. "Выпуск антибиотиков вырос по сравнению с маем 2021 года на 74,5%, а по сравнению с апрелем 2022 года – на 7,1%, составив 90,7 тонн", — добавили в Росстате.

Приборов и оборудования, применяемых в медицинских целях, выпущено на 2,6 миллиарда рублей, что на 20,4% больше, чем в мае 2021 года, но меньше апреля 2022 года — на 3,1%. "В целом, за первые пять месяцев 2022 года производство медицинской аппаратуры этого типа выросло на 42,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Её выпущено в январе-мае 2022 года на 12,6 миллиарда рублей", — отметили в Росстате.