МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Интернет-продажи крупных и средних предприятий торговли России в мае сократились на 3,4% по сравнению с апрелем текущего года, говорится в докладе Росстата. Добыча нефти и конденсата России выросла на 1,7%

"В мае 2022 года объемы продаж через интернет по крупным и средним торгующим организациям уменьшились по сравнению с апрелем 2022 года на 3,4% (в сопоставимых ценах), с маем 2021 года — увеличились в 1,1 раза", — сообщается в документе.

Статистическое ведомство добавляет, что в результате доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли этих организаций составила 8,5% против 6,4% в мае 2021 года.

"Лидерами стали интернет-магазины Ozon, Wildberries и "Ситилинк" (их доля в общем объеме интернет-продаж составила 44,6%)", — отмечается также в документе. И, по данным Росстата, в структуре продаж этих интернет-магазинов преобладала мужская, женская и детская одежда (17,4%), обувь (7,6%), компьютеры (3,7%), бытовые электротовары (3,2%).