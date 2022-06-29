МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Безопасность автобусного сообщения между Крымом и Херсоном, Бердянском и Мелитополем обеспечит вооруженное сопровождение каждого рейса за пределами полуострова, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Российский рынок акций снизился на 1,25%

Ранее Аксенов обнародовал расписание движения автобусов между Симферополем с Бердянском, Мелитополем и Херсоном, которое начинается с 1 июля, а также стоимость проезда. Автобусы, как написал глава Крыма в своем Telegram-канале, начнут курсировать в экспрессном режиме ежедневно.

"В каждом автобусе будет вооруженный человек проезжать по территории Херсонской, Запорожской областей. По территории Крыма уже сопровождение не требуется… Это все связано только с вопросами безопасности", — сказал Аксенов в эфире "Спутник в Крыму".

Он отметил, что пассажиры будут пересаживаться из автобусов, которые прибыли на границу Крыма из Херсонской или Запорожской области на местные автобусы, пройдя соответствующий контроль. Стоимость проезда в прямом и обратном направлениях по маршруту Симферополь — Херсон и Симферополь — Мелитополь составит 1300 рублей, Симферополь — Бердянск — 1800 рублей, сообщил ранее глава республики.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.