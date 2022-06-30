МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Автобусное сообщение между Крымом и Херсоном, Мелитополем и Бердянском начнется 1 июля, как и было запланировано ранее, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики. В Крыму сообщили о переносе железнодорожного сообщения с югом Украины

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пассажирские поезда и автобусы отправятся 1 июля из Крыма на юг Украины, однако в четверг он заявил о переносе начала железнодорожного сообщения Крыма с Херсоном и Мелитополем с 1 июля на более поздний срок из-за незавершенных работ по безопасности.

"Автобусное движение, как и было запланировано, начнется 1 июля", — сообщили в пресс-службе.