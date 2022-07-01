МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Льготные препараты имеются на складах в России в достаточном объёме для удовлетворения спроса, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Росздравнадзор сообщил о стабильных поставках лекарств из Европы

Ранее в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на опрос сервиса "Актион Медицина" сообщил о том, что ряда льготных препаратов, в первую очередь, дорогостоящих, недостаточно в большинстве больничных аптек. Среди них — противоэпилептические средства (вальпроевая кислота, карбамазепин), гипотензивные (снижающие артериальное давление), инсулины и сахароснижающие (метформин), "зарубежные эффективные" психотропные препараты и лекарства для лечения болезней щитовидной железы.

"По данным ЦРПТ, все перечисленные льготные препараты в наличии в достаточном количестве", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при текущем уровне потребления льготных тиреоидных препаратов закуплено на 128 месяцев — это 5 миллионов упаковок. Льготных противоэпилептических препаратов — 4,4 миллиона, хватит на 9,1 месяца.

"Гипотензивных препаратов по льготе доступно 12 миллионов упаковок, чего достаточно на 41 месяц. Психотропных — 7,1 миллиона пачек (сформирован запас на 8,4 месяца). Инсулинов — почти 13 миллионов упаковок, чего достаточно на 3,7 месяцев", — добавляется в сообщении.

Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.