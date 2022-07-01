МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Проблема с обманутыми дольщиками в РФ остается актуальной, заявила РИА Новости аудитор Счетной палаты РФ Наталья Трунова.

"Ситуация с решением проблем обманутых дольщиков по-прежнему остается крайне сложной, о чем свидетельствуют поступающие в Счетную палату обращения граждан", — сказала она.

По словам Труновой, за прошлый год количество проблемных объектов сократилось на 11,4%, и на начало 2022 года составляло 2 189 единиц. При этом, как отметила аудитор, часть нарушений, которые Счетная палата выявила в 2019 году в деятельности занимающегося защитой прав дольщиков "Фонда развития территорий", до сих пор не устранена.

Трунова добавила, что на результативности мероприятий по восстановлению прав граждан сказывается недостаточная открытость и информативность реализуемых мероприятий по восстановлению прав обманутых дольщиков. Помимо этого, среди негативных факторов она упомянула длительную передачу прав застройщика из-за переносов заседаний арбитражными судами и недостоверность оценки активов застройщиков – банкротов.

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