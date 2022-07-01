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Siemens оценила влияние списаний на чистую прибыль
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https://россиясегодня.рф
. Siemens в четверг сообщила, что отразила списания, передает Reuters. Их влияние на чистую прибыль за 3-й квартал немецкий промышленный концерн оценивает в 2,8 млрд евро... ПРАЙМ, 01.07.2022
бизнес, экономика, новости, siemens energy, siemens ag, чистая прибыль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июля — ПРАЙМ. Siemens в четверг сообщила, что отразила списания, передает Reuters. Их влияние на чистую прибыль за 3-й квартал немецкий промышленный концерн оценивает в 2,8 млрд евро.
Списание связано с падением стоимости Siemens Energy. После выделения в 2020 году 35% этой фирмы принадлежит Siemens AG.
Первые два года после выделения выдались непростыми для Siemens Energy. Руководство Siemens часто было разочаровано ее результатами, особенно в бизнесе ветровых турбин Siemens Gamesa.
В апреле Siemens Energy также предупредила, что торговая среда стала более проблематичной вследствие военного конфликта на Украине и санкций, введенных против России.
Представитель Siemens AG отказался от комментариев.
Согласно Refinitiv, аналитики полагали, что чистая прибыль Siemens AG в 3-м финансовом квартале, который завершился в четверг, составила 1,5 млрд евро.
Siemens заявила, что квартальные результаты опубликует 11 августа, после чего более подробно расскажет "об их влиянии на прогноз на текущий финансовый год".