МОСКВА, 1 июля — ПРАЙМ. Siemens в четверг сообщила, что отразила списания, передает Reuters. Их влияние на чистую прибыль за 3-й квартал немецкий промышленный концерн оценивает в 2,8 млрд евро. Куда полетят "Сапсаны" и "Ласточки" после ухода Siemens

Списание связано с падением стоимости Siemens Energy. После выделения в 2020 году 35% этой фирмы принадлежит Siemens AG.

Первые два года после выделения выдались непростыми для Siemens Energy. Руководство Siemens часто было разочаровано ее результатами, особенно в бизнесе ветровых турбин Siemens Gamesa.

В апреле Siemens Energy также предупредила, что торговая среда стала более проблематичной вследствие военного конфликта на Украине и санкций, введенных против России.

Представитель Siemens AG отказался от комментариев.

Согласно Refinitiv, аналитики полагали, что чистая прибыль Siemens AG в 3-м финансовом квартале, который завершился в четверг, составила 1,5 млрд евро.

Siemens заявила, что квартальные результаты опубликует 11 августа, после чего более подробно расскажет "об их влиянии на прогноз на текущий финансовый год".