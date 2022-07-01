МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков сообщил, что параллельный импорт Samsung по схеме Россия — ЕАЭС — Россия будет полностью налажен не раньше 2023 года. В России появились первые вакансии в сфере параллельного импорта

Отмечается, что иностранные компании, которые продолжают производить электронику в России, планируют официально вывозить ее для продажи в страны ЕАЭС, чтобы снять часть риска вторичных санкций. Затем техника будет возвращаться в страну для продажи путем параллельного импорта.

"Гипотетически удовлетворить спрос в стране по такой схеме можно. Главное — наладить производство и поставки. Сейчас потребительская способность у людей заметно уменьшилась. Поэтому техника дешевеет, появляются кредитные программы. Полностью наладить поставки получится не раньше следующего года", — заявил эксперт.