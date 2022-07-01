МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. На данный момент 77 самолетов российских авиакомпаний арестовано за рубежом, заявил журналистам глава Минтранса РФ Виталий Савельев. Российские авиакомпании просят разрешения вернуть самолеты за границу

Министр напомнил, что ранее называл цифру 78 самолетов. "Многие были задержаны по решению лизингодателей, которые на тот момент предъявили претензии, некоторые самолеты не смогли вылететь ввиду резкого закрытия неба европейского, поэтому у нас 78 машин. Сегодня… машин 77. Нам одну машину удалось вернуть", — сказал Савельев.

Всего, как отметил министр, в России 1278 воздушных судов, из них 1158 гражданских. "В целом ситуация нормальная… Парк достаточно большой", — сообщил он.

Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.