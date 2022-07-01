ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл — ПРАЙМ. Стоимость размещения в ряде отелей на российских курортах возросла на 40%, сообщил журналистам директор ассоциации "Турпомощь", вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко. Ростовский губернатор назвал лучшие места региона для туристов

"Во второй половине июня мы уже видим достаточно серьезную загрузку, мы видим, что юг Краснодарского края абсолютно заполнен, мест в отелях, многие отельеры говорят, что нет… Есть места размещения, где цены выросли на 40%. Но вместе с тем мы знаем, что есть места размещения, где цены выросли, условно говоря, на 12-15%", — сказал Осауленко.

По его словам, рост цен в российских отелях связан с пиком сезона и возросшим числом туристов, которые не могут из-за проблем с логистикой добраться до зарубежных курортов. Он добавил, что во второй декаде сентября стоимость туров на российский юг начнет снижаться.