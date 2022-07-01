Эксперт заметил подорожание броней некоторых отелей на юге России на 40%
Эксперт заявил, что цена размещения в некоторых отелях на юге России выросла на 40%
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл — ПРАЙМ. Стоимость размещения в ряде отелей на российских курортах возросла на 40%, сообщил журналистам директор ассоциации "Турпомощь", вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко.
"Во второй половине июня мы уже видим достаточно серьезную загрузку, мы видим, что юг Краснодарского края абсолютно заполнен, мест в отелях, многие отельеры говорят, что нет… Есть места размещения, где цены выросли на 40%. Но вместе с тем мы знаем, что есть места размещения, где цены выросли, условно говоря, на 12-15%", — сказал Осауленко.
По его словам, рост цен в российских отелях связан с пиком сезона и возросшим числом туристов, которые не могут из-за проблем с логистикой добраться до зарубежных курортов. Он добавил, что во второй декаде сентября стоимость туров на российский юг начнет снижаться.