МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Сервис покупки билетов "Туту.ру" проводит расследование по факту утечки данных из раздела "автобусы", платёжные данные клиентов не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.

Ранее в субботу в Telegram появилась информация о том, что в интернете были опубликованы данные клиентов сервиса "Туту.ру". Уточнялось, что файл содержал 2,6 миллиона строк.

"В доступе у хакеров оказалась таблица, содержащая технические данные раздела "автобусы" сервиса "Туту.ру" … Сейчас компания ведёт внутреннее расследование и прорабатывает несколько версий произошедшего", — говорится в сообщении.

Уточняется, что днем второго июля сервис подвергся хакерской атаке из-за рубежа и в ограниченном доступе оказалась таблица, содержащая часть данных о заказах на автобусные билеты, вероятно, сделанных через tutu.ru.

"В файле, о котором идёт речь, нет платёжных данных, пунктов прибытия-отправления, дат заказа. Но есть фамилия и имя (не всех пассажиров), телефон и почта для отправки чека. В настоящее время достоверность данных проверяется", — добавили в сервисе.

Отмечается, что данная атака — далеко не первая. "За последние месяцы специалисты по информационной безопасности "Туту.ру" фиксировали десятки безуспешных попыток нарушить устойчивость сервиса", — отметили в сервисе.