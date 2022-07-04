МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Пользователи сервиса для размещения объявлений "Авито" во втором квартале 2022 года продали на 15% больше смартфонов, чем годом ранее, самыми популярными марками стали Apple, Samsung и Xiaomi. Об этом говорится в исследовании компании. Эксперт объяснил, какие данные ни в коем случае нельзя хранить на смартфоне

"Во втором квартале 2022 года через "Авито" было продано на 15% больше смартфонов, чем год назад", — говорится в исследовании.

"Доля продаж в количественном выражении по брендам: Apple — 53%, Samsung — 16%, Xiaomi — 12%, Honor — 5%, Huawei — 2%", — уточнили в компании.

Также сообщается, что средний чек покупки гаджета на "Авито" в первом квартале составил 20,2 тысячи рублей, что на 37% ниже средней стоимости на первичном рынке.