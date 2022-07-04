МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Консульство Греции в Москве возобновило выдачу виз россиянам после временной приостановки, сообщили РИА Новости в посольстве страны в РФ. В генконсульстве Греции в России сообщили о приостановке работы

"Да, консульство работает нормально", — заявили в посольстве, отвечая на вопрос о возможности получить визу в Грецию для россиян.

Визовый и гражданский отдел генконсульства Греции в Москве был закрыт с 29 июня по 1 июля в связи с высылкой сотрудников и реорганизацией. Ранее восемь греческих дипломатов были объявлены персонами нон грата в ответ на "конфронтационный курс властей страны в отношении России" и высылку 12 российских дипломатов из Греции, включая высокопоставленных сотрудников посольства в Афинах и генконсульства в Салониках.

В свою очередь в российском МИДе ранее заявили, что после "принудительных и безосновательных сокращений кадрового состава" российское посольство в Афинах и генконсульство в Салониках продолжают в полном объеме оказывать консульские услуги, в том числе выдачу виз.