МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Цена на йод в РФ в июне выросла на 7,7% по сравнению с маем, афобазол подешевел на 2,9%, следует из данных Росстата. Курс доллара упал на 1,03 рубля, евро — на 1,25 рубля

"Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем снизились на 0,5%, в том числе канефрон Н – на 3,8%, афобазол – на 2,9%, синупрет – на 2,7%, магне В6 – на 2,0%, нимесулид, левомеколь – на 1,8%, алмагель – на 1,7%, аципол, эссенциале форте Н, эргоферон – на 1,6%, ренгалин – на 1,4%, нафазолин, комбинированные анальгетики – на 1,3%, энтеросгель – на 1,2%, поливитамины – на 1,1%, флуоцинолона ацетонид – на 0,8%, корвалол – на 0,7%", — сообщает ведомство.

"Одновременно выросли цены: на йод – на 7,7%, таурин – на 1,9%, активированный уголь и метамизол натрия (анальгин отечественный) – на 0,9%, аллохол – на 0,5%, сульфацетамид, метилурацил – на 0,4%", — добавили в Росстате.

В свою очередь, лекарственные препараты из списка ЖНВЛП подешевели. В частности, цена на гриппферон – на 2,6%, супрастин, ацетилцистеин (АЦЦ) – на 2,4%, колекальциферол (витамин Д3) – на 2,2%, ксарелто – на 1,8%, эналаприл – на 1,6%, фосфоглив – на 1,5%, ингавирин, омепразол – на 1,4%, умифеновир (арбидол), бисакодил – на 1,3%, панкреатин – на 1,2%, цефтриаксон, осельтамивир (номидес) – на 1,1%, ксилометазолин (галазолин), бисопролол – на 1,0%. Цены на перекись водорода выросли на 1,2%.

"Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подешевели: термометры медицинские безртутные (галинстановые) – на 2,1%, термометры медицинские электронные – на 1,2%, аппараты для измерения артериального давления электронные – на 0,9%. В то же время выросли цены на вату отечественную – на 1,8%, шприцы одноразовые – на 1,4%, корригирующие очки – на 0,9%", — сообщает Росстат.