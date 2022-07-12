МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Датский производитель игрушек Lego расторг контракт с дистрибьютором их конструкторов в России — компанией "Мир кубиков", сообщили РИА Новости в Inventive Retail Group (управляет розничными сетями Nike, Street Beat, re:Store, Lego и рядом других). Эксперты рассказали о неожиданной выгоде при покупке Lego

"Мы подтверждаем расторжение контракта с компанией Lego. Наша компания и дальше продолжит работать как эксперт в категории конструкторов и развивающих игрушек", — говорится в сообщении.

Ранее, в понедельник, Минпромторг РФ скорректировал перечень продукции для параллельного импорта, в частности, в него попал бренд Lego.

До этого, в начале июня, в Inventive Retail Group РИА Новости сообщили, что сеть сертифицированных магазинов Lego в России приостановила работу части своих магазинов из-за отсутствия поставок.

При этом в начале марта датское издание Finans.dk сообщило со ссылкой на представителя Lego, что производитель игрушек приостановил все поставки своей продукции в магазины в России "в свете санкций и непредсказуемой ситуации". Таким образом, концерн закрывает двери на один из своих самых крупных рынков сбыта, сделало вывод издание.