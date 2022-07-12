МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Болгарская почта сообщила о возобновлении прием посылок в Россию и Белоруссию. "Почта России" запустила в Москве срочную доставку из магазинов

Согласно заявлению ведомства, с 12 июля 2022 года возобновляется прием всех видов посылок в Россию и Белоруссию. Исключение составят курьерские (EMS) отправления на территорию Белоруссии.