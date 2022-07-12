Болгарская почта возобновила прием посылок в Россию и Белоруссию с 12 июля
https://1prime.ru/business/20220712/837460785.html
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