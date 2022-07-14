Песков прокомментировал планы Казахстана принять ушедшие из России компании
Песков: решение Казахстана принять ушедшие из России компании является совершенно нормальным
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Кремль считает совершенно нормальными планы Казахстана по созданию условий для релокации покинувших Россию зарубежных компаний. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Это совершенно нормально, когда любая страна мира пытается создать у себя комфортные условия для зарубежных инвесторов… сейчас, понятно, под совершенно беспрецедентным давлением извне многие компании вынуждены принимать такие решения. Это, к сожалению, реальность в которой мы живем и работаем", — отметил Песков.