МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Кремль считает совершенно нормальными планы Казахстана по созданию условий для релокации покинувших Россию зарубежных компаний. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Песков рассказал о переговорном процессе по зерновому вопросу

"Это совершенно нормально, когда любая страна мира пытается создать у себя комфортные условия для зарубежных инвесторов… сейчас, понятно, под совершенно беспрецедентным давлением извне многие компании вынуждены принимать такие решения. Это, к сожалению, реальность в которой мы живем и работаем", — отметил Песков.