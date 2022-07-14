МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Все средства при реализации имущества золотодобывающей компании Petropavlovsk пойдут на погашение имеющейся задолженности перед кредиторами. Об этом рассказал РИА Новости главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман. УГМК и бизнесмен Струков готовы приобрести активы Petropavlovsk

По словам эксперта, все вырученные суммы в случае реализации имущества пойдут на погашение задолженности перед кредиторами. "Акционерам вряд ли что-то останется", — подчеркнул Гойхман.

Речь не идет о том, что предполагаемые к получению средства от продажи активов компании выступят инвестициями для спасения предприятия. Акционеры не рассчитывают на спасение бизнеса, отметил эксперт.

Также он считает, что имеющиеся у компании многомиллионные задолженности не могут быть погашены или рефинансированы.