МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль Bank of New York Mellon Financial Corp. (BNY Mellon), приходящаяся на акционеров, в первом полугодии уменьшилась на 17% в годовом выражении и составила 1,534 миллиарда долларов, следует из отчета корпорации. Чистая прибыль Morgan Stanley сократилась в первом полугодии

Разводненная прибыль на обыкновенную акцию составила 1,88 доллара против 2,1 доллара в январе-июне прошлого года. Выручка BNY Mellon при этом выросла на 3,7% — до 8,18 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистая прибыль BNY Mellon, приходящаяся на акционеров, составила 835 миллионов долларов, снизившись на 15,7% в годовом выражении. Разводненная прибыль на акцию составила 1,03 доллара против 1,13 доллара год назад. Выручка увеличилась на 7,4% — до 4,254 миллиарда долларов.

Акции BNY Mellon на предварительный торгах в США дорожают на 1,5%.

BNY Mellon — один из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами. Корпорация была образована в результате слияния старейшего американского банка Bank of New York и Mellon Financial Corporation 1 июля 2007 года.