МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Россия не планирует национализировать предприятия иностранного бизнеса, наоборот, ищет комфортные и взаимовыгодные пути решения в сложившейся ситуации. Об этом заявил вице-премьер страны Денис Мантуров. FT: Путин указом о национализации Sakhalin Energy предупредил Запад

По его словам, в российской экономике насчитывается 25 тысяч иностранных компаний или компаний с иностранным капиталом, из них 150 приняли решение уйти из России или находятся на этапе принятия такого решения.

"То есть 150 и 25 тысяч — это разница большая", — отметил вице-премьер. Он поблагодарил депутатов за принятие в первом чтении законопроекта, который позволяет при резком уходе того или иного собственника, перехватить управление компанией, обеспечив таким образом работоспособность предприятия, сохранность коллектива, загрузку, выплату зарплат и налогов. Мантуров подчеркнул, что это своеобразный посыл иностранному бизнесу "как и какие решения" они будут принимать.

"Мы не заинтересованы в национализации или в отъеме каких-то предприятий, Боже упаси. Мы хотим комфортных, взаимовыгодных, рабочих отношений", — подытожил вице-премьер.