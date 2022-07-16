МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Технологический суверенитет, которого необходимо достичь России, требует не просто импортозамещения, а кардинального преобразования всей экономики страны, такое мнение высказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. Госдума рассмотрит инициативы по поддержке россиян и экономики

"Мне не нравится слово "импортозамещение". Оно принижает тот грандиозный процесс, который за ним стоит. Ведь речь сегодня идет фактически о кардинальном преобразовании всей нашей экономики, которое должно привести к технологическому суверенитету России", — сказал он, подчеркнув, что недопустимо, когда зависимость от импорта из западных стран в некоторых отраслях российской экономики доходит до 90%.

"Продукт, выпускаемый в рамках импортозамещения отечественным производителем, должен быть лучше, чем тот, что поступал к нам до сих пор из-за рубежа. В этом, по моему глубокому убеждению, наиглавнейшая задача. То есть нужно добиться не простого замещения импортного продукта на российский, а достичь прорывных историй в каждой области, которые выведут нас на совершенно другой уровень развития", — считает Топилин.

Для этого, подчеркнул он, каждое министерство должно составить план действий, определить реестр конкретных товаров, которые должны быть замещены в течение определенного времени. Мишустин рассказал, от чего будет зависеть экономической суверенитет России

"Надеюсь, что к началу осенней сессии Государственной думы каждому министру будет что сказать по данной теме, отчитаться, как он видит импортозамещение в своей отрасли. По крайней мере, задача такая перед ними поставлена",- заключил глава думского комитета по экономической политике.

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