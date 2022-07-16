МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Противостояние Запада и Китая из-за тайваня может привести к серьезным экономическим последствиям. Об этом сообщает британская газета Telegraph. В Китае высмеяли санкционную политику Байдена

Многие крупнейшие западные компании получают огромную часть своей прибыли в Китае, отмечает издание. Так, американская корпорация Apple в 2021 году заработала 68 миллиардов долларов, что составило 19% от общей выручки. Британская фармацевтическая компания AstraZeneca за год зарабатывает в КНР 6 миллиардов долларов (16% всей прибыли).

По словам экспертов, в случае введения санкций против Китая, корпорации, которые покинут рынок азиатской страны, понесут огромные потери, подчеркивает Telegraph.