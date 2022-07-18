МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Ухода крупной мировой торговой сети одежды Hennes&Mauritz (H&M) из России приведет к освобождению до 250 тысяч квадратных метров площадей в торговых центрах по всей стране, считает вице-президент Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана Павел Люлин. H&M объявила об окончательном уходе из России

Он отметил, что магазины формата H&M обычно располагаются на первом-втором этажах, занимая от 1,5 до 4 тысяч квадратных метров.

Люлин добавил, что на такой формат магазинов замену будет найти довольно сложно, хотя часть площадей могут занять такие российские бренды, как Zarina, Befree, Sela. Кроме того, на освободившиеся площади могут прийти турецкие бренды Koton и LC Waikiki.

Он также не исключил, что владельцам торговых центров придется "дробить" большие площади на несколько помещений, в том числе прибегать к демонтажу установленных там эскалаторов.