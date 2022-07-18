ПАРИЖ, 18 июл — ПРАЙМ. Крупнейшие французские сети розничной торговли договорились о снижении потребления электроэнергии с 15 октября из-за риска возникновения ее дефицита зимой. Об этом сказано в коммюнике федерации розничной торговли Perifem. Le Monde: деловые круги Франции испугались коллапса промышленности

"Перед лицом риска дефицита электроэнергии этой зимой, о чем предупредило правительство, Perifem координирует работу основных заинтересованных сторон, чтобы, как и во время COVID, занять ответственную позицию в этом новом управлении кризисом и внедрить инициативы, позволяющие обеспечить беспрецедентную энергетическую трезвость в магазинах", — говорится в документе.

Кроме того, ретейлеры также могут прибегнуть к выключению световых вывесок после закрытия магазинов, снижению яркости освещения в магазинах на 50% до прихода покупателей, и на 30% в обычные часы в случае критического уровня потребления электроэнергии, а также отключению вентиляции воздуха по ночам.

Как сообщает Perifem, документ подписали руководители крупнейших сетей розничной торговли, в том числе Carrefour, E.Leclerc, Auchan, Monoprix, Franprix, Lidl, Picard и другие.

"Впечатляющий рост цен на электроэнергию объясняет ускоренное принятия данных обязательств. Счет за электроэнергию составлял 30% их чистой прибыли до недавнего скачка стоимости на энергию. Если представить, что цены удвоятся уже в 2023 году, это приведет, скорее всего, к ослаблению предприятий и росту цен. Поэтому необходимо снизить плату за электроэнергию и мобилизоваться, чтобы избежать больших последствий для потребительских цен", — сказано в коммюнике.