ЦЮРИХ, 18 июл — ПРАЙМ. Крупная мировая сеть торговли одеждой Hennes&Mauritz (H&M), в понедельник объявившая об уходе с российского рынка, с 1 августа начнет открывать оффлайн-магазины в РФ для проведения распродаж оставшегося товара, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. H&M объявила об окончательном уходе из России

"С 1 августа начнется постепенное временное открытие большинства наших магазинов. Ожидается, что они будут оставаться открытыми в течение ограниченного периода времени, пока не будет продана большая часть оставшихся запасов", — заявили в пресс-службе.

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие. Сеть компании насчитывает около 4,7 тысячи магазинов на 75 мировых рынках, штат сотрудников — около 107 тысяч человек.