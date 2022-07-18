ЦЮРИХ, 18 июл — ПРАЙМ. Крупная мировая сеть торговли одеждой Hennes&Mauritz (H&M) уточнила РИА Новости, что точной даты открытия магазинов для распродажи в России нет, это будет в августе, но не обязательно первого числа. H&M откроет российские магазины для распродаж с 1 августа

Ранее в понедельник ритейлер сообщил о своем решении уйти с российского рынка. После этого в пресс-службе компании заявили РИА Новости, что H&M с 1 августа начнет открывать оффлайн-магазины в РФ для проведения распродаж оставшегося товара.

"Дата, которую я сообщил ранее, была неверной. Детали уточняются, и мы ожидаем открытия магазинов в августе", — сказал агентству позднее представитель пресс-службы.

Он добавил, что для распродаж будут открыты магазины всех брендов, которые входят в H&M Group.

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие. Сеть компании насчитывает около 4,7 тысячи магазинов на 75 мировых рынках, штат сотрудников — около 107 тысяч человек.