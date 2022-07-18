МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Общая стоимость товаров в российских магазинах H&M перед началом последней распродажи составляет почти 10 миллиардов рублей, что вместе с запасом ликвидности, безусловно, покроет расходы на сворачивание бизнеса в РФ, прокомментировал РИА Новости партнер консалтинговой группы GRM Сергей Новиков. В H&M опровергли сообщение об открытии российских магазинов для распродаж

Крупная мировая сеть торговли одеждой Hennes&Mauritz (H&M) ранее в понедельник объявила об уходе с российского рынка, на котором работала с 2009 года. Затраты на сворачивание бизнеса оценены в 2 миллиарда шведских крон (190 миллионов долларов). Компания планирует на время возобновить работу магазинов для проведения последней распродажи, она начнется в августе.

"Безусловно, распродажа товарных остатков (почти 10 миллиардов рублей без учета понятного ажиотажа при её проведении), а также запас ликвидности компании позволит осуществить необходимые выплаты без каких-либо проблем для компании", — считает Новиков.

Также, по словам эксперта, компания понесет расходы из-за закрытия своих магазинов в России. Так, проблемы с реализацией торгового оборудования будут стоить ритейлеру до 3,5 миллиарда рублей в связи с тем, что в настоящее время на рынке отсутствуют игроки уровня H&M в области фешн-ритейла, которые смогут в кратчайшие сроки приобрести торговое оборудование компании без существенного дисконта.

Кроме того, разрешение споров с арендодателями потребует как финансовых, так и временных затрат, и оценивается экспертом в сумму до 3 миллиардов рублей. Еще порядка 4 миллиардов потребуется на исполнение обязательства в отношении работников в соответствии с трудовым законодательством страны, добавил Новиков.

Как сообщили РИА Новости ранее в понедельник в пресс-службе Минпромторга, министерство совместно с Минтрудом будет контролировать соблюдение прав сотрудников магазинов H&M.