МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Российские туристы в связи с большими очередями и сокращением персонала в консульствах стран ЕС столкнулись с трудностями при оформлении шенгенских виз, поэтому планирующим поездку в Европу этой зимой стоит начать подавать документы за полгода, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Крымские власти оценили безопасность региона для приезда туристов

По мнению экспертов, трудности, с которыми стали сталкиваться россияне в июле этого года при оформлении шенгенских виз, связаны с рядом причин. К ним эксперты относят снятие ковидных ограничений в странах Европы, открытие сухопутных границ РФ, нехватку персонала в консульствах стран ЕС, в том числе, из-за высылки иностранных дипломатов. Кроме того, сейчас разгар сезона, и у множества россиян, успевших получить шенген до пандемии заканчивается срок действия многократных виз.

"Подавать документы на шенгенскую визу можно за шесть месяцев до начала поездки. Значит, при правильном планировании, например, поездки в Европу на Новый год, можно успеть в срок. Многие туроператоры, работающие на туристическом рынке много лет, аккредитованы при консульствах стран ЕС. Они могут помочь с оформлением шенгена при бронировании тура, наземных услуг или авиабилетов в страны Европы. Можно и самостоятельно мониторить сайты визовых центров и ловить свободные слоты", — сказали в АТОР.

В ассоциации также отметили, что краткосрочные визы российским туристам с весны не оформляют Эстония, Латвия, Литва, Чехия, но паниковать не стоит, так как большинство стран ЕС и шенгенской зоны принимают документы на туристические визы. В этом списке Греция, Испания, Италия, Франция, Финляндия, Хорватия, Болгария, Кипр, Швейцария, Германия, Венгрия, Словения, Австрия и Швеция.

В то же время эксперты подчеркнули, что свободных слотов в визовые центры Испании, Италии и Франции в Москве на июль-август уже нет. "Окон" для записи до конца месяца уже не наблюдается и в визовых центрах Финляндии, но можно попробовать "поймать" свободные слоты в августе, которые периодически появляются из-за отказа тех, кто ранее бронировал запись.

"Запись в визовый центр Италии доступна постоянно, но только на осень. Так, на 18 июля были открыты "окна" уже на начало сентября, но иногда появляются слоты и на более ранние даты. А вот в визовый центр Венгрии можно записаться на следующий рабочий день. Объясняется это просто: венгры ставят визы строго на срок поездки и для подачи документов обязательно нужны выкупленные билеты", — уточнили в АТОР.