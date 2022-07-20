МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) установил, что информация о бомбе на борту экстренно приземлившегося в Минске самолета авиакомпании Ryanair была заведомо ложной и была передана летному экипажу по указанию властей Белоруссии, говорится в обнародованном во вторник докладе ИКАО. Лукашенко высказался о последствиях инцидента с Ryanair

"Совет ИКАО признал, что сообщение о заложенной на рейсе FR4978 авиакомпании Ryanair бомбе было заведомо ложным и угрожало его безопасности, а также что информация об этой угрозе была доведена до сведения летного экипажа по указанию высших должностных лиц правительства Белоруссии", — следует из документа.

В докладе утверждается, что "ни бомба, ни доказательства ее существования не были обнаружены как во время проверки перед вылетом самолета из Афина, так и впоследствии после многочисленных осмотров воздушного судна в Белоруссии и Литве". Таким образом, ИКАО пришла к выводу, что угроза взрыва бомбы "была заведомо ложной", что поставило под угрозу безопасность борта.

Президент ИКАО Сальваторе Шаккитано готов направить итоги расследования экстренной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу "для изучения и принятия любых надлежащих мер".

"Что касается дальнейших шагов, совет поручил ИКАО представить выводы доклада (об инциденте) с рейсом FR4978 всем государствам-членам организации, а также доложить о нарушениях Белоруссией Чикагской конвенции… Если поступит соответствующий запрос, президент совета направит доклад и связанные с ним решения совета генеральному секретарю ООН для рассмотрения и принятия любых надлежащих мер", — следует из заявления.

Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая 2021 года экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали и возбудили уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".

После инцидента европейские страны заявили, что белорусские власти принудили борт к приземлению под надуманным предлогом. В Минске это отрицали, доказывая, что только рекомендовали посадку, а решение принимал пилот. После инцидента некоторые авиакомпании стали обходить стороной воздушное пространство Белоруссии. Евросоюз запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков своего воздушного пространства и аэропортов.

ИКАО начала расследование инцидента. Организация представила отчет, что информация о минировании самолета Ryanair, экстренно приземлившегося в прошлом году в Минске, была ложной, но не приписывала ее распространение какому-либо государству. Позже ИКАО сообщила, что после рассмотрения отчета о расследовании инцидента ряд стран-членов были обеспокоены якобы пробелами в информации, предоставленной Белоруссией. Также их смутили несоответствия в доказательствах, имевшихся на момент расследования инцидента с Ryanair, в части важнейших аспектов фактической реконструкции событий. Расследование инцидента было решено продолжить. В феврале глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о попытке западных стран оказать давление на ИКАО, чтобы организация выдала нужное им заключение по инциденту с самолетом Ryanair.

Позднее директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский заявил, что ИКАО может доработать доклад об экстренной посадке в Минске самолета Ryanair таким образом, чтобы он соответствовал ожиданиям Запада.