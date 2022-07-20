МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. IKEA сняла ограничения по времени на онлайн-покупки в рамках проходящей в России распродажи товаров компании, но пообещала возвращать в очередь ожидания в случае отсутствия активности на сайте более 10 минут. IKEA ввела ограничения по времени для онлайн-покупок

Ранее на сайте компании сообщалось, что совершить покупки онлайн можно в течение 10-15 минут.

"После перехода на сайт у вас будет достаточно времени, чтобы подобрать товары и совершать покупки, однако при отсутствии активности с вашей стороны в течение 10 минут система вернет вас обратно в очередь", — говорится на сайте.

Финальная онлайн-распродажа сворачивающей бизнес в России IKEA началась ночью 5 июля, почти сразу российский сайт компании "лег", его полноценную работу не удается восстановить до сих пор. Отдельным покупателям удается оформить и оплатить заказ. При этом IKEA пообещала продавать товары онлайн по мере возможности и даже ввела электронную очередь для покупателей, время ожидания в которой может составлять как несколько минут, так и более часа в зависимости от числа пользователей на сайте.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне, что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.