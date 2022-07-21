ХЕЛЬСИНКИ, 21 июл — ПРАЙМ. Операционная прибыль финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia по итогам второго квартала 2022 года превысила ожидания аналитиков и составила 714 миллионов евро, следует из опубликованной в четверг финансовой отчетности компании. Российские маркетплейсы вытесняют AliExpress в рейтинге ретейлеров

Финансовый оборот Nokia составил 5,9 миллиарда евро, а сопоставимая операционная прибыль — 714 миллионов евро. Аналитики ожидали, что оборот составит 5,6 миллиарда евро, а сопоставимая операционная прибыль — 632 миллиона евро.

"Я доволен сильным результатом второй четверти. Рост нашей выручки увеличился до трех процентов без влияния изменений обменного курса, несмотря на сохраняющиеся узкие места в цепочках поставок", — приводится в сообщении цитата генерального директора Nokia Пекки Лундмарк.

Компания также подтверждает свою оценку, согласно которой оборот в этом году составит 23,5–24,7 миллиарда евро, а сопоставимый процент операционной прибыли — 11–13,5. В апреле–июне процент операционной прибыли составил 12,2.

Nokia Corporation — финская транснациональная компания телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Штаб квартира расположена в городе Эспоо, Финляндия. Операционная прибыль в 2021 году составила 2,158 миллиарда евро. Клиентами являются операторы связи по всему миру, обслуживающие 6,4 миллиарда потребителей.