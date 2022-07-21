МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor, приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия составила 4,388 триллиона вон (3,3 миллиарда долларов), что на 42% выше показателя годичной давности, следует из отчетности компании. Чистая прибыль Tesla во втором квартале выросла вдвое

Выручка за полугодие составила 66,298 триллиона вон (50,5 миллиарда долларов), что на 14,9% выше показателя прошлого года. Операционная прибыль в годовом выражении подскочила на 38,6%, до 4,908 триллиона вон (3,7 миллиарда долларов).

Во втором квартале чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, поднялась на 59,1%, до 2,803 триллиона вон (1,5 миллиарда долларов). Выручка стала выше на 18,7% к прошлому году и составила 35,999 триллиона вон (27,4 миллиарда долларов). Операционная прибыль выросла на 58%, до 2,979 триллиона вон (2,2 миллиарда долларов).