МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. ABB в четверг опубликовала оптимистичный прогноз на оставшуюся часть года. Кроме того, швейцарская машиностроительная компания отчиталась о 20%-ном росте заказов в течение 2-го квартала и заявила о смягчении своих проблем с логистикой. Чистая прибыль Hyundai Motor выросла за первое полугодие

ABB, выпускающая промышленных роботов и моторы, отчиталась о росте спроса во всех регионах присутствия и бизнес-сегментах во 2-м квартале. Ее гендиректор Бьорн Розенгрен отметил, что ожидает "хорошей динамики" и во 2-м полугодии.

"В целом, ограничения в цепочке поставок немного смягчились по сравнению с предыдущим кварталом, — указал он. — Мы ожидаем дальнейшего улучшения ситуации с поставками компонентов в течение ближайших кварталов".

ABB, конкурирующая с немецкой Siemens и французской Schneider Electric, считается барометром мировой экономики, поскольку ее контрольные системы и зарядные устройства широко применяются в транспортном и промышленном секторах.

В 3-м квартале 2022 года ABB ожидает роста сопоставимой выручки на двузначный процент, в то время как ее скорректированная операционная маржа должна вырасти относительно 15,5%, показанных за апрель-июнь.

ABB заявила, что увеличила свою маржу скорректированной операционной прибыли несмотря на возросшие цены на сырье и транспортировку. По словам компании, она компенсировала инфляционное давление, повысив цены и объемы производства.

Во 2-м квартале ABB пострадала вследствие ухода из непрофильных бизнесов, а также из-за решения покинуть Россию на фоне спецоперации на Украине. Все это привело к снижению прибыли акционеров примерно в два раза.

Чистая прибыль снизилась до 379 млн долларов с 752 млн долларов годом ранее, в то время как аналитики, согласно консенсус-прогнозу, представленному самой компанией, ожидали прибыль в размере 467 млн долларов.

Компания понесла расходы на 195 млн долларов в связи с выходом из таких старых бизнесов, как переоснащение поездов. Решение покинуть Россию обошлось ей в 57 млн долларов.

Выручка снизилась на 3%, однако, исключая валютные колебания и эффект сворачивания ряда бизнесов, увеличилась на 6%.