МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Шведско-швейцарский концерн ABB, специализирующийся в области электротехники и энергетического машиностроения, в четверг сообщил о решении покинуть российский рынок. В Китае испугались раскола мирового рынка чипов

Согласно заявлению компании, финансовые последствия ухода из России во втором квартале составили $57 миллионов, из которых $23 миллиона повлияют на денежный поток в третьем квартале.

"Компания имеет две производственные площадки в стране, расположенные в Московской области и Липецке, а также несколько сервисных центров. До того, как ABB перестала принимать новые заказы, на Россию приходилось примерно 1-2% годовой выручки группы ABB", — сообщается в заявлении.