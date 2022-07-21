МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Отечественные производители способны заменить ушедшую шведско-швейцарскую электротехническую компанию ABB на российском рынке. Так считает аналитик MForum Analytics Алексей Бойко. Шведско-швейцарская ABB уходит из России

По словам эксперта, в России действуют более тысячи роботов ABB. Однако их можно заменить. Во-первых, заполнить рынок отечественной продукцией. Во-вторых, закупка роботов в других странах, например, в Китае, отметил Бойко.

Аналитик добавил, что ситуация станет проблемной, если компания прекратит оказывать сервисные и гарантийные услуги и поставки запчастей на территории России.