Россия может заместить продукцию ABB собственными товарами, считает эксперт
Аналитик Бойко заявил, что Россия сможет заменить продукцию ушедшей ABB на отечественном рынке
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Отечественные производители способны заменить ушедшую шведско-швейцарскую электротехническую компанию ABB на российском рынке. Так считает аналитик MForum Analytics Алексей Бойко.
По словам эксперта, в России действуют более тысячи роботов ABB. Однако их можно заменить. Во-первых, заполнить рынок отечественной продукцией. Во-вторых, закупка роботов в других странах, например, в Китае, отметил Бойко.
Аналитик добавил, что ситуация станет проблемной, если компания прекратит оказывать сервисные и гарантийные услуги и поставки запчастей на территории России.