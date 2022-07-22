МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль финской компании розничной торговли Stockmann в первом полугодии 2022 года достигла 83,4 миллиона евро после убытка в 10,3 миллиона евро годом ранее, говорится в отчетности компании. Чистая прибыль ABB снизилась во втором квартале

Прибыль на акцию составила 0,54 евро после прошлогоднего убытка в 0,14 евро. Выручка выросла на 21,2% к уровню прошлого года, до 465,1 миллиона евро.

По итогам второго квартала компания получила чистую прибыль в 80,7 миллиона евро, что в четыре раза выше уровня второго квартала 2021 года в 19,2 миллиона евро. Чистая прибыль на акцию составила 0,52 евро против 0,26 евро годом ранее. Выручка выросла на 18% в годовом выражении и оказалась на уровне 269 миллионов евро.

Stockmann ожидает увеличения выручки группы по итогам текущего года с учетом того, что во второй половине года не будет серьезных изменений в потребительских расходах.