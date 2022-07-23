МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Перелеты в Турцию из России путешественникам обходятся в 3 раза дороже, чем в Сочи, кроме того, сэкономить на поездке на курорты юга страны граждане могут, выбрав более дешевые варианты транспорта — например, поезд или автобус, рассказали РИА Новости в сервисе поездок и путешествий "Туту.ру". Названы потери туротрасли России из-за закрытия неба Западом

В четверг Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что минимальные цены на проживание в отелях Краснодарского края с системой "все включено" на период с 1 по 31 августа выше, чем в Анталье в 3,5-6,1 раза, в зависимости от категории объекта размещения. Так, в Турции отдых в трехзвездочном отеле начинается от 16,5 тысячи рублей на двоих на 10 ночей, а в Краснодарском крае при аналогичных условиях — от 98,5 тысячи рублей.

По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий "Туту.ру", на лето средний чек за перелет из России в Турцию составляет 30,2 тысячи рублей в одну сторону, в Египет — 22,9 тысячи рублей. Так, билет на самолет из Москвы в Анталью составляет в среднем 27,7 тысячи рублей, а в Стамбул — 28,9 тысячи. "Средний чек за перелет в Сочи из городов России составляет 11 тысяч рублей в одну сторону. За билет по направлению Москва — Сочи платят в среднем около 8 тысяч рублей в одну сторону, по направлению Санкт-Петербург — Сочи — 10,2 тысячи рублей", — рассказали в сервисе.

По данным аналитиков "Туту.ру", средний чек за железнодорожный билет из Москвы в Анапу составляет 4,7 тысячи рублей, в Новороссийск — 5,2 тысячи, в Краснодар — 4,6 тысячи рублей в одну сторону. Автобусные билеты из Москвы еще дешевле — в Краснодар средний чек варьируется около 3 тысяч рублей, в Анапу и Геленджик — 4,4 тысячи рублей.

В операторе железнодорожных перевозок в Крым "Гранд Сервис Экспресс" РИА Новости рассказали, что плацкартные билеты на поезда из Москвы в Симферополь начинаются от 3,9 тысячи рублей. "На три поезда, которые были назначены дополнительно в связи с отменой авиасообщения в период роста спроса, цена была зафиксирована. Например, в поезде Москва – Симферополь — 4,9 тысячи рублей в плацкартном вагоне, в купе – 8,5 тысячи (верх), 9,5 тысячи рублей (низ)", — рассказали в компании.

"До конца августа сейчас в сторону Крыма свободно более 28 тысяч мест (свободные места есть как в поездах из Москвы и Санкт-Петербурга, так и из регионов), а вот на обратный выезд места появляются только в сентябре. До конца туристического сезона в Крым сейчас доступно в продаже 133 тысячи мест", — добавили в "Гранд Сервис Экспресс", уточнив, что в достаточном количестве места в сторону Крыма появляются после 20 августа, а на поезд Москва – Керчь билеты в большом количестве есть уже после 10 августа.