ХЕЛЬСИНКИ, 25 июл — ПРАЙМ. Финляндия не планирует прекращать выдачу туристических виз в России на фоне российской спецоперации на Украине, заявила исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен. Финское правительство одобрило соглашение по стабилизации Uniper

Глава финского кабмина Санна Марин находится в отпуске.

С момента снятия пандемийных ограничений на российско-финской границе, с 15 июля, в Финляндии не прекращается обсуждение этичности российского туризма на фоне спецоперации на Украине, некоторые депутаты требуют прекратить выдавать туристические визы в России, последовав примеру стран Прибалтики.

"Политика Финляндии заключается в поддержке общей санкционной политики ЕС. Этот вопрос (выдачу туристических виз в России) следует согласовать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения. ЕС уже заморозил часть соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией… Есть готовность и к другим действиям", — отметила Туппурайнен в комментарии газете Ilta-Sanomat, добавив, что Финляндия не готовит собственных мер по данному вопросу.

Финско-российская граница была закрыта для туризма с марта 2020 года по 15 июля 2022 года. Ранее в МИД Финляндии отмечали повышенный спрос на туристические визы в России после снятия коронавирусных ограничений.