БЕРЛИН, 25 июл — ПРАЙМ. Крупный немецкий профсоюз Ver.di анонсировал забастовку сотрудников немецкой авиакомпании Lufthansa, в то время как та массово отменяет рейсы из-за нехватки персонала. В России создали замену электронике из США для лайнеров Superjet и МС-21

Профсоюз Ver.di призывает примерно 20 000 сотрудников наземного персонала Lufthansa объявить однодневную "предупредительную" забастовку, сообщил спикер профсоюза агентству DPA. В среду, на которую намечена забастовка, ожидаются отмены и задержки рейсов, заявил он.

Ранее профсоюз компании Lufthansa потребовал повысить ежемесячные заработные платы минимум на 350 евро, чтобы смягчить последствия роста инфляции. Сама авиакомпания уже третий раз за лето отменяет часть своих рейсов. Авиаперевозчик сперва отменил около 3 000 рейсов в июле и августе, а затем 2 000 рейсов до конца августа. Отмены, которые связаны с текущими проблемами с обслуживающим персоналом, должны стабилизировать расписание.

Чтобы исправить ситуацию в аэропортах, в которых из-за инфляции и последствий сокращений во время пандемии не хватает персонала, правительство Германии в конце июня проголосовало за упрощение приёма на работу иностранных кадров. На вспомогательные должности Берлин планирует нанимать в основном граждан Турции.