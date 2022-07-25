СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — ПРАЙМ. Флагманский состав компании "ГрандСервисЭкспресс" №28 сообщением Москва-Симферополь с пятимиллионным пассажиром, обслуженным поездами "Таврия" в 2022 году, прибыл в конечную точку путешествия – вокзал Симферополя, передает корреспондент РИА Новости. В Крыму заявили о преодолении последней блокады со стороны Украины

Пятимиллионного пассажира встретили представители компании АО ТК "Гранд Сервис Экспресс" и министерства курортов и туризма республики Крым. Им оказался Сергей Васильев из Тамбова, который приехал в Крым на отдых с женой Галиной и двумя дочерьми. На отдых они поедут далее в крымскую Алушту. Семья приехала в двухэтажном вагоне фирменного поезда.

"Честно, не ожидали. Доехали супер, не ожидали такого. Крым нравится – в том числе и поэтому – хорошо встречают", — сказал в комментарии журналистам Сергей.

Пятимиллионного пассажира определила компьютерная программа компании, перед отправлением поезда было определено, на какой станции зашел мужчина. Среди пассажиров, вошедших в поезд на этой станции, по времени посадки был определен счастливый обладатель сертификата, который даст право ему и членам его семьи в течение года совершить бесплатную поездку в Крым в 2023 году и обратно.

Этим летом 18 направлений поездов "Таврия" соединяют с Крымом не только Москву и Санкт-Петербург, но и города Сибири, Урала, севера России. В вагонах беспересадочного сообщения можно добраться из Архангельска в Севастополь. В целом, поезда "Гранд Сервис Экспресс" связывают с Крымом более 40 регионов России (всего около 200 станций). После отмены авиасообщения с южными регионами России компания дополнительно назначила 6 поездов, а еще у 5 поездов была увеличена частота курсирования. Фактически число составов выросло до 55. А на маршруты выведено 22 пары поездов (летом 2021 года их было 13).