МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Международный производитель потребительских товаров повседневного спроса Unilever в первом полугодии текущего года сократил чистую прибыль на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до 3,216 миллиарда евро, говорится в отчетности компании. Немецкая Wintershall Dea зафиксировала чистый убыток по итогам полугодия

Разводненная прибыль на акцию составила 1,13 евро после 1,19 евро за акцию за отчетный период прошлого года. Оборот компании при этом вырос на 14,9% — до 29,623 миллиарда евро. А операционная прибыль составила 4,5 миллиарда евро, что на 1,7% выше показателя годичной давности.

"Unilever показала в первом полугодии результаты, которые опираются на рост 2021 года, несмотря на трудности в виде высокого уровня инфляции и замедления роста глобальной экономики", — говорится в сообщении.

Компания также повысила прогноз продаж на текущий год – теперь ожидается, что рост показателя превысит диапазон 4,5-6,5%.

Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в портфеле компании примерно 400 брендов, представленных на рынках 170 стран мира. Среди них — Lux, OMO, Signal, Impulse, Sunsilk, Timotei, Denim, Delmy, Dove, Rexona, Axe, Domestos, Knorr, Calve, Rama, Lipton, Brooke Bond и ряд других.

В начале марта Unilever заявил о приостановке экспорта своей продукции в Россию и импорта из нее, а также о прекращении инвестиций в страну и расходов на СМИ и рекламу. При этом в отчете компания уточнила, что продолжит обеспечивать местное население основными товарами.