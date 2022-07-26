Чистая прибыль Unilever снизилась на пять процентов, до 3,2 млрд евро, в первом полугодии
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Международный производитель потребительских товаров повседневного спроса Unilever в первом полугодии текущего года сократил чистую прибыль на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до 3,216 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию составила 1,13 евро после 1,19 евро за акцию за отчетный период прошлого года. Оборот компании при этом вырос на 14,9% — до 29,623 миллиарда евро. А операционная прибыль составила 4,5 миллиарда евро, что на 1,7% выше показателя годичной давности.
"Unilever показала в первом полугодии результаты, которые опираются на рост 2021 года, несмотря на трудности в виде высокого уровня инфляции и замедления роста глобальной экономики", — говорится в сообщении.
Компания также повысила прогноз продаж на текущий год – теперь ожидается, что рост показателя превысит диапазон 4,5-6,5%.
Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в портфеле компании примерно 400 брендов, представленных на рынках 170 стран мира. Среди них — Lux, OMO, Signal, Impulse, Sunsilk, Timotei, Denim, Delmy, Dove, Rexona, Axe, Domestos, Knorr, Calve, Rama, Lipton, Brooke Bond и ряд других.
В начале марта Unilever заявил о приостановке экспорта своей продукции в Россию и импорта из нее, а также о прекращении инвестиций в страну и расходов на СМИ и рекламу. При этом в отчете компания уточнила, что продолжит обеспечивать местное население основными товарами.
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