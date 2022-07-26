2022-07-26T10:38:14+03:00
2022-07-26T10:38:14+03:00
2022-07-26T10:38:14+03:00
2022
https://1prime.ru/business/20220726/837606507.html
Спутниковые операторы Eutelsat и OneWeb объявили о слиянии
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Французский и британский спутниковые операторы Eutelsat и OneWeb объявили о слиянии, говорится в пресс-релизе Eutelsat. "Eutelsat Communications и ключевые акционеры OneWeb... ПРАЙМ, 26.07.2022
бизнес, технологии, новости, eutelsat, oneweb, слияния и поглощения
https://1prime.ru/images/83238/25/832382509.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83238/25/832382509.jpg
https://1prime.ru/images/83238/25/832382504.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83238/25/832382504.jpg
https://1prime.ru/images/83238/25/832382501.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83238/25/832382501.jpg
https://1prime.ru/News/20220725/837600608.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Французский и британский спутниковые операторы Eutelsat и OneWeb объявили о слиянии, говорится в пресс-релизе Eutelsat.
"Eutelsat Communications и ключевые акционеры OneWeb подписали меморандум о взаимопонимании с целью создания ведущего мирового игрока в области спутниковой связи", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в итоге Eutelsat объединит свои 36 геостационарных спутника с 648 спутниками OneWeb на низкой околоземной орбите, 428 из которых в настоящее время уже находятся на орбите.