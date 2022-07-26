МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Французский и британский спутниковые операторы Eutelsat и OneWeb объявили о слиянии, говорится в пресс-релизе Eutelsat. Мантуров возглавил наблюдательный совет "Роскосмоса"

"Eutelsat Communications и ключевые акционеры OneWeb подписали меморандум о взаимопонимании с целью создания ведущего мирового игрока в области спутниковой связи", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в итоге Eutelsat объединит свои 36 геостационарных спутника с 648 спутниками OneWeb на низкой околоземной орбите, 428 из которых в настоящее время уже находятся на орбите.