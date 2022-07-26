МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Туристическая отрасль Греции несет огромные убытки из-за отсутствия российских туристов, заявил посол России в Греции Андрей Маслов. Власти Крыма подсчитали число туристов на пике сезона

"В первых числах марта премьер-министр Греции заявил, что в этом году Греция ожидает 30, а то и 35 миллионов иностранных туристов и отсутствие 500 тысяч российских туристов никак не скажется на греческой экономике. Я бы сказал, что это оценка с политическим оттенком, потому что то, что я слышу от крупных греческих туроператоров, от отельеров — у них все-таки здесь несколько иное видение. Могу сказать, что крупные гостиничные сети Греции, которые на протяжении последних десятилетий ориентированы в значительной степени на российский рынок, несут немалые потери от отсутствия российских туристов", — сказал Маслов в эфире "Россия 24".

Он добавил, что есть и некоторые крупные гостиничные комплексы, которые полностью были ориентированы на российских туристов и очень ценили их всегда.

"И вот их отсутствие (российских туристов — ред.) в этом году ведет к очень большим убытков. А причина отсутствия наших туристов понятны: нет прямого авиационного сообщения и невозможность использования привычных для нас банковских карт", — заключил посол.