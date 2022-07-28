МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Шведский ритейлер Hennes&Mauritz (H&M), сообщивший об уходе с российского рынка, продает бизнес в РФ, в том числе запасы товаров на 210 миллионов долларов, пишет в четверг газета "Коммерсант". Американский Otis продал бизнес в России

"В число выставленных на продажу активов входит портфель прав аренды на около 170 магазинов в 65 городах РФ, из которых 40% действуют до 2050 года, а 50% — до 2030–2050 годов, распределительный центр площадью 57,7 тысячи квадратных метров, а также запасы товаров на 30 недель оценочной стоимостью в 210 миллионов долларов", — пишет газета со ссылкой на источник, знакомый с предложением.

По словам источника газеты в отрасли, предложение о покупке российской структуры одежной сети было получено в первой половине июля. Уточняется, что, по словам источника газеты на рынке, предложения о покупке российского бизнеса H&M, скорее всего, получили крупнейшие российские fashion-ритейлеры, среди которых Melon Fashion Group (более 840 магазинов под брендами Zarina, Befree, Love Republic и Sela), группа "Спортмастер" (более 600 точек).

Ранее H&M сообщила о решении уйти с российского рынка. Отмечалось, что в рамках процесса сворачивания бизнеса планируется на время возобновить работу магазинов для распродаж, ориентировочным сроком назывался август. Тогда же добавлялось, что для распродаж будут открыты магазины всех брендов, которые входят в H&M Group. Позже ритейлер уточнил, что не будет проводить распродажу, магазины заработают в штатном режиме в августе, а вещи будут продаваться по полной цене.

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие. Сеть компании насчитывает около 4,7 тысячи магазинов на 75 мировых рынках, штат сотрудников — около 107 тысяч человек.